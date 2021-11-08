Ребенок, используемый для создания фейков, сначала просил помощи у польских силовиков, а затем давал интервью лояльным режиму Лукашенко СМИ.
Интересно У Лукашенко – новый план, – парламентарий Литвы о колоннах мигрантов из Беларуси
Мальчик обращался к пограничникам
Мальчик, используемый для пропаганды, обращался к польским пограничникам и рассказывал им о желании мигрантов попасть в Германию, чтобы "сохранить свои жизни".
На другом видео видно, как того же мальчика пытаются вынудить плакать. Для этого ему пускали в глаза сигаретный дым. Позже этот ребенок давал комментарий белорусскому провластному журналисту, который снимал его на телефон.
Мигранты создают фейки на границе с Польшей: возмутительные кадры
Эскалация на польско-белорусской границе: главное
- Утром 8 ноября в сети появилось видео, на котором видна колонна мигрантов в Беларуси, которая двинулась к польской границе.
- На белорусско-польской границе зафиксировали даже звуки выстрелов.
- Из-за обострения ситуации польскую границу охраняют 12 000 военных. По информации журналистов, правительство Польши планирует обращаться к НАТО за помощью.
- Дополнительные силы к границе с Беларусью стягивает и Литва. В стране планируют ввести чрезвычайное положение из-за ситуации на границе.