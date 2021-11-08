Ребенок, используемый для создания фейков, сначала просил помощи у польских силовиков, а затем давал интервью лояльным режиму Лукашенко СМИ.

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Мальчик обращался к пограничникам

Мальчик, используемый для пропаганды, обращался к польским пограничникам и рассказывал им о желании мигрантов попасть в Германию, чтобы "сохранить свои жизни".

На другом видео видно, как того же мальчика пытаются вынудить плакать. Для этого ему пускали в глаза сигаретный дым. Позже этот ребенок давал комментарий белорусскому провластному журналисту, который снимал его на телефон.

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