Возможно, сами оккупанты думали, что бьют по Украине, допустил член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. Об этом он сказал в эфире 24 канала.
К слову Ракета, что прилетела в Белгород – выпущена с территории России, – CIT
На вопрос журналиста, кто нанес авиаудары по Белгороду, он ответил, что не знает, кто это сделал.
Главное, что это было сделано. Пусть боятся и пусть думают,
– сказал Вениславский.
Он предположил, что россияне могли перепутать координаты и заблудиться. Возможно, они полагали, что бомбят Украину.
Кто нанес авиаудары по Белгороду
- В СНБО, комментируя взрывы в Белгороде, заверили, что Украина там ни при чем.
- Впоследствии военный эксперт объяснил, почему это не могло быть ВСУ.
- Кроме этого, исследователи Conflict Intelligence Team заявили, что ракета, якобы запущенная с территории Украины и упавшая под Белгородом, на самом деле выпущена с северо-востока, из России.