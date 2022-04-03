Возможно, сами оккупанты думали, что бьют по Украине, допустил член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

К слову Ракета, что прилетела в Белгород – выпущена с территории России, – CIT

На вопрос журналиста, кто нанес авиаудары по Белгороду, он ответил, что не знает, кто это сделал.

Главное, что это было сделано. Пусть боятся и пусть думают,

– сказал Вениславский.

Он предположил, что россияне могли перепутать координаты и заблудиться. Возможно, они полагали, что бомбят Украину.

Кто нанес авиаудары по Белгороду