Можливо, самі окупанти думали, що б'ють по Україні, припустив член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

До слова Ракета, що прилетіла в Бєлгород, – випущена з території Росії, – CIT

На запитання журналіста, хто завдав авіаударів по Бєлгороду, він відповів, що не знає, хто це зробив.

Головне, що це було зроблено. Нехай бояться і нехай думають,

– сказав Веніславський.

Він припустив, що росіяни могли переплутати координати і заблукати. Можливо, вони вважали, що бомблять Україну.

Хто завдав авіаударів по Бєлгороду