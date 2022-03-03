Жители города Запорожья говорят, что сейчас у всех – большие проблемы с нервами. Также они столкнулись со значительными бытовыми проблемами.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

Пусть им там икнется, – местный житель о россиянах

Очень тяжело. В голове все перемешано. Пусть им там икнется, вот этим паразитам, в Московии,

– сказал пожилой мужчина.

Жительница Запорожья рассказала, что ее семья спит в коридоре. В магазинах – очереди, а в аптеках нет необходимых лекарств. Однако, несмотря на все невзгоды, люди говорят, что главное держаться вместе и верить в победу.

Смотрите видео, как жители Запорожья рассказывают о войне:

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!