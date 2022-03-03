Мешканці міста Запоріжжя кажуть, що зараз у всіх – великі проблеми з нервами. Також вони зіткнулись зі значними побутовими проблемами.

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Хай їм там гикнеться, – місцевий житель про росіян

Дуже важко. В голові все перемішано. Нехай їм там гикнеться, ось цим паразитам, у Московій,

– сказав літній чоловік.

Жителька Запоріжжя розповіла, що її родина спить у коридорі. У магазинах – черги, а в аптеках немає необхідних ліків. Проте, попри всі негаразди, люди кажуть, що головне триматись разом і вірити в перемогу.

Дивіться відео, як жителі Запоріжжя розповідають про війну:

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