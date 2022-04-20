Пусть называет дату и место, – Зеленский готов встречаться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил свою готовность встретиться с Путиным. Глава государства просит дату и место встречи.

Владимир Зеленский уже не впервые отмечает свою готовность лично встретиться с главой кремля Путиным. Об этом глава государства заявил в интервью.

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Зеленский просит дату и место встречи

Президент отметил, что хотел бы, чтобы до его встречи с Путиным российские войска покинули территорию Украины. Владимир Зеленский подчеркнул, что эта встреча может состояться, если есть малейшие шансы завершить войну.

Если они сообщат дату и место, мы будем готовы их встретить,

– заявил Зеленский.

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