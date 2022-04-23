Россия в войне против Украины не приносит ничего нового. Напротив, она пытается вернуть нашу страну в прошлое. Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

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"Они приходят и говорят "а давайте мы вас вернем в 60-е годы прошлого века". Они серьезно говорят, что красное знамя из 1945 года очень хотят видеть люди в XXI веке", – отметил Михаил Подоляк.

Следовательно, по его мнению, мир должен понять, что Россия должна быть изолирована от мира, если там так решили.

Дать им возможность полностью инкапсулироваться от мира и там себе сделать "парк советского периода". И пусть они живут в "парке советского периода", они там могут себе флажки менять, ставить бюстики Ленина. Мир живет в совершенно ином измерении, и Украина – это часть цивилизации. Технология, открытость, конкуренция и демократия – слова-паразиты для России. Они хотят жить в лагере. Так дайте капсулу, пусть они живут там,

– рассказал Михаил Подоляк.

В будущем он видит две опции того, что произойдет. Одна из них предполагает, что Россия отдает людей, которые оказались сейчас в блокаде в Мариуполе. Тогда остается возможность вести с оккупантами диалог.

"И за переговорным столом мы бы пришли к правилам как существовать, имея такого неугомонного и немного неадекватного соседа", – рассказал Михаил Подоляк.

По словам Михаила Подоляка, его не будет интересовать, как и при таких условиях будет существовать Россия, главное – сохранить жизни как можно больше украинцев.

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Другой вариант предполагает полную изоляцию России. И именно по этому пути и идет сейчас российская власть.

"Я считаю, что Россия пойдет другим путем. Инкапсуляции, купола, "Парка советского периода". Да и пусть, главное, чтобы у нас были мощные границы и гаранты безопасности Украины, которые будут доказывать России, что на эту территорию больше приходить "с оружием не нужно" – подчеркнул Михаил Подоляк.