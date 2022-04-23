Росі у війні проти України не приносить нічого нового. Навпаки, вона намагається повернути нашу країну у минуле. Таку думку висловив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

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"Вони приходять і кажуть "а давайте ми вас повернемо у 60-ті роки минулого століття". Вони серйозно кажуть, що червоний стяг з 1945 року дуже хочуть бачити люди у XXI столітті", – відзначив Михайло Подоляк.

Відтак, на його думку, світ повинен зрозуміти, що Росія має бути ізольованою від світу, якщо там так вирішили.

Дати їм можливість повністю інкапсулюватися від світу. і там собі зробити "парк совєтського періоду". і хай вони собі живуть у "парку совєтського періоду". вони там можуть собі флажки міняти, ставити бюстики Леніна. Світ живе в зовсім іншому вимірі. і Україна – це частина цивілізації. Технологія, відкритість, конкуренція та демократія – це слова-паразити для Росії. Вони хочуть жити в таборі. Так дайте капсулу, хай вони живуть там,

– розповів Михайло Подоляк.

В майбутньому він бачить дві опції того, що станеться. Одна з них передбачає, що Росія відає людей, які зараз опинилися в блокаді в Маріуполі. Тоді залишається можливість вести з окупантами діалог.

"І за переговорним столом ми б дійшли до правил як існувати, маючи такого невгамовного та трохи неадекватного сусіда", – розповів Михайло Подоляк.

За словами Михайла Подоляка його не цікавитиме, як за таких умов існуватиме Росія, головне – зберегти життя якомога більше українців.

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Другий варіант передбачає повну ізоляцію Росії. І саме цим шляхом і йде зараз російська влада.

"Я вважаю, що Росія піде іншим шляхом. Інкапсуляції, купола, "Парку совєтського періоду". і хай би з цим, головне, щоб в нас були потужні кордони та гаранти безпеки України, які будуть доводити Росії, що на цю територію більше приходити зі зброєю не треба" – наголосив Михайло Подоляк.