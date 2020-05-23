"Пусть в ж**пу себе засунут": россиянке с диабетом принесли конфеты от партии Путина

Жительница российского Челябинска стала звездой сети, выложив видео с агитаторами партии "Единая Россия". Дело в том, что у нее и ее мужа диабет, а им от Путина принесли конфеты.

В квартиру челябинцев пришел представитель "Единой России" вместе с соцработницей. Агитаторы пришли, чтобы зарегистрировать супругов на сайте для будущих праймериз, пишет местное издание Znak.com.

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Женщине хотели торжественно вручить аж одну коробку конфет в обмен на регистрацию на сайте. Ее возмущению не было предела, ведь она больна диабетом, а ее муж из-за такого же недуга уже получил инвалидность второй группы.

В жопу пусть себе их засунут – вот мое пожелание. Я их презираю, так и передай,

– отрезала героиня ролика и закрыла дверь.

Отдельным возмущением у жителей Челябинска стало то, что вместе с представителем от "Единой России" ходила представительница социальных служб. У нее, к слову, не было защитной маски. Женщина призналась, что их обязывают ходить по квартирам и разносить конфеты.

Женщина отмечает, что, вероятно, вместо нее бы проголосовали за продление господства партии Путина.

Все записанное смелая челябинка выложила на ютубе. В конце видео есть отдельное обращение, где женщина держит скалку для теста в руках. Она отметила: "Вот так я встречаю "Единую Россию", ждите, к вам тоже придут".

Жительница Челябинска прогнала агитаторов "Единой России", которые принесли конфеты – смотрите видео