"Хай в ж**пу собі засунуть": росіянці з діабетом принесли цукерки від партії Путіна

Мешканка російського Челябінська стала зіркою мережі, виклавши відео із агітаторами партії "Єдина Росія". Річ у тім, що вона і її чоловік мають діабет, а їм від Путіна принесли цукерки.

До помешкання челябінців прийшов представник "Єдиної Росії" разом із соцпрацівницею. Агітатори прийшли, аби зареєструвати подружжя на сайті для майбутніх праймеріз, пише місцеве видання Znak.com.

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Жінці хотіли урочисто вручити аж одну коробу цукерок в обмін на реєстрацію на сайті. Її обуренню не було меж, адже вона хвора на діабет, а її чоловік від такої ж недуги вже має інвалідність другої групи.

В жопу хай собі їх засунуть – ось моє побажання. Я їх зневажаю, так і передай,

– відрізала героїня ролика і зачинила двері.

Окремим обуренням у мешканців Челябінська стало те, що разом із представником від "Єдиної Росії" ходив представниця соціальних служб. У неї, до слова, не було одягнутої захисної маски. Жінка зізналася, що їх зобов'язують ходити квартирами і розносити цукерки.

Жінка зазначає, що ймовірно, замість неї би проголосували за продовження панування партії Путіна.

Усе записане смілива челябінка виклала на ютубі. У кінці відео є окреме звернення, де жінка тримає скалку для тіста у руках. Вона зазначила: "Ось так я зустрічаю "Єдіную Росію", ждіть до вас також прийдуть".

Мешканка Челябінська прогнала агітаторів "Єдиної Росії", які принесли цукерки – дивіться відео