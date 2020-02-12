Пусть идет воевать: в Мариуполе кондуктор выгоняла бойца АТО из маршрутки
В Мариуполе кондуктор маршрутки пыталась выгнать из салона мужчину с удостоверением участника боевых действий. Она возмущалась и рекомендовал ему подождать другой транспорт на остановке.
О досадном инциденте в общественном транспорте Мариуполя сообщает сайт 0629 со ссылкой на очевидцев.
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Случай произошел в маршрутном такси №112. Мужчина зашел в салон, показав удостоверение участника боевых действий, которое предусматривает бесплатный проезд. Кондуктор в ответ начала возмущаться и кричать. Она предложила мужчине выйти из маршрутки и подождать на остановке другой транспорт. Кондуктор прокричала, что "УБДшников стало слишком много".
В ответ на ее поведение другие пассажиры начали защищать бойца. На что женщина заявила: "Ему нечего делать в городе. Пусть идет воюет тогда".
Руководитель департамента транспорта Мариупольского горсовета Василий Клат, отметил, что в таких случаях нужно писать заявление-жалобу. Так можно было бы "уволить или привлечь к ответственности кондуктора".
Важно! 12 февраля правительство определило четкий механизм предоставления добровольцам статуса участника боевых действий. Речь идет про членов добровольческих формирований, которые принимали непосредственное участие в защите Украины на Донбассе.