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      Хай іде воювати: у Маріуполі кондукторка виганяла бійця АТО із маршрутки

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      У Маріуполі кондукторка виганяла бійця АТО з маршрутки / 0629.com.ua

      У Маріуполі кондукторка маршрутки намагалася вигнати із салону чоловіка з посвідченням учасника бойових дій. Вона обурювалася та рекомендувала йому зачекати інший транспорт на зупинці.

      Про прикрий інцидент у громадському транспорті Маріуполя повідомляє сайт 0629 з посиланням на очевидців.

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      Випадок трапився у маршрутному таксі №112. Чоловік зайшов у салон, показавши посвідчення учасника бойових дій, яке передбачає безкоштовний проїзд. Кондукторка у відповідь почала обурюватися та кричати. Вона запропонувала чоловікові вийти з маршрутки та зачекати на зупинці інший транспорт. Кондукторка прокричала, що "УБДшників стало занадто багато".

      У відповідь на її поведінку інші пасажири почали захищати бійця. На що жінка заявила: "Йому нема чого робити в місті. Нехай іде воює тоді".

      Керівник департаменту транспорту Маріупольської міськради Василь Клат, зазначив, що у таких випадках потрібно писати заяву-скаргу. Так можна було б "звільнити або притягнути до відповідальності кондукторку".

      Важливо! 12 лютого уряд визначив чіткий механізм надання добровольцям статусу учасника бойових дій. Мова йде про членів добровольчих формувань, які брали безпосередню участь у захисті України на Донбасі.

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      сьогодні
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО Новини Маріуполя
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