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      Пусть Порошенко публично признает свою ошибку, – Коломойский о ситуации с "Приватбанком"

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      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / 5 Канал

      Украинский олигарх Игорь Коломойский предложил действующему президенту Украины Петру Порошенко, извиниться за национализацию "Приватбанка" во время дебатов 19 апреля.

      Об этом Коломойский рассказал в своем интервью изданию "Экономическая правда".

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      Судебное решение – это судебное решение. Пусть Порошенко публично признает свою ошибку. Завтра же дебаты, пусть скажет, что национализация – это ошибка,
      – заявил олигарх.

      По его мнению, Порошенко должен извиниться перед украинским народом за то, что "устроил национализации" банка, поскольку "хотел поживиться чужой собственностью".

      Коломойский заявил, что в 2015-2016 годах Порошенко был заинтересован в приобретении акций телеканала "1+1" и даже вел переговоры с Игорем Суркисом о покупке 25 процентов акций канала. Тогда глава Нацбанка Валерия Гонтарева якобы предложила ему "забрать" "Приватбанк", в залоге у которого якобы были акции "1+1".

      "1+1 Продакшн" – это обычная продюсерская компания, которая просто делает контент. Его неправильно информировали, он – дурак – не разобрался. Он до сих пор вел длительные переговоры с Суркисами о том, чтобы откупить у них 25 процентов телеканала, принадлежащих Игорю Суркису", – сказал Коломойский.

      Он добавил, что пакета "1+1" в залогах у "Приватбанка" никогда не было.

      Коломойский отметил, что в марте 2019 Порошенко отправил к нему в Израиль на переговоры экс-главу Администрации Президента Бориса Ложкина, который должен был узнать, можно ли "искупить вину" за "неправильную" национализации банка.

      Я сказал, что у него осталось немного времени. Посмотрим, готов ли он все признать. Я считаю, что Порошенко должен публично выйти и сказать, что считает, что национализация была ошибкой,
      – отметил Коломойский

      24 канал писал, что суд принял решение об отмене национализации "Приватбанка" 18 апреля по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского. Суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства. Все потому, что ответчики не доказали в суде, что банк был неплатежеспособный на момент его национализации.

      Президент Украины Петр Порошенко созвал срочное заседание СНБО относительно решения суда, с целью проверить, не было ли это решение неправосудным.

      Почему Украина национализировала "Приватбанк"?"Приватбанк" был крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.

      На сегодня "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в зарубежных судах.

      В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк". Но от намерения вернуть себе капитал в 2 миллиарда долларов не отказывается – после смены власти в Украине ожидает "справедливого суда".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Игорь Коломойский Приватбанк Банки Петр Порошенко
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