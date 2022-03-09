Пустые Louis Vuitton и Dior
В соцсетях появилось видео из торгового центра в России. На нем видны последствия санкции за агрессию против Украины.
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Магазины известных брендов Louis Vuitton, Dior, Prada и Fendi – пустые. Во времена СССР также была пустота и большие очереди хотя бы за чем-то.
Поздравляем россиян в новой реальности!
Смотрите видео с пустых магазинов в России
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