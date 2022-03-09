Порожні Louis Vuitton та Dior
У соцмережах з'явилося відео з торгового центру в Росії. На ньому видно наслідки санкцій за агресію проти України.
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Магазини відомих брендів Louis Vuitton, Dior, Prada та Fendi – порожні. У часи СРСР також була пустка та великі черги бодай за чимось.
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Дивіться відео з порожніх магазинів у Росії
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