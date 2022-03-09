Порожні Louis Vuitton та Dior

У соцмережах з'явилося відео з торгового центру в Росії. На ньому видно наслідки санкцій за агресію проти України.

Варте уваги На дерев'яних колесах поїздять: німецький виробник шин Continental зупиняє бізнес у Росії

Магазини відомих брендів Louis Vuitton, Dior, Prada та Fendi – порожні. У часи СРСР також була пустка та великі черги бодай за чимось.

Вітаємо росіян у новій реальності!

Дивіться відео з порожніх магазинів у Росії

До речі – Коли росіяни відчують фінансові санкції – Фурса: дивіться відео