Направления

1. Украинская армия выстроила линию фронта.

Это важное оперативное достижение. Российские колонны лишились возможности продвижения в любом выбранном направлении.

На тему Путин уверовал в свою гениальность и совершил самую трагическую ошибку в истории

Это не значит, что оборона стабилизирована, это значит, что Украина восстановила организованное сопротивление. Поскольку украинское руководство не провело мобилизацию оперрезерва и территориальной обороны перед войной, каждый день сопротивления дает нам возможность проводить мобилизацию сил сейчас. Мы укрепляемся.

2. Обстановка под Киевом остается напряженной.

Враг продолжает медленное продавливание нашей обороны под Ирпенем, Бучей и Макаровым, там идут тяжелые бои. Российские войска пытаются взять под контроль Житомирскую трассу и осуществить охват Киева с запада, чтобы перекрыть логистику и доставку подкреплений.

По разным городам в Житомирской области Россия наносит ракетные и авиационные удары. Российская армия по чеченскому сценарию просто сносит любые подозрительные дома танками и артиллерией, не проверяя, есть там жильцы или нет. Однако в ответ на террор россияне терпят огромные потери и их группировки постепенно теряют боеспособность.

3. Россия продолжает действия по разным направлениям, чтобы удерживать стратегическую инициативу и не позволить украинскому командованию концентрировать резервы.

Сковывание украинских войск осуществляется и с помощью авиационного и ракетного террора, разрушения крупнейших городов. Противник пытается закрепиться на южном направлении.

4. Обстановка под Харьковом.

Активных наземных боевых действий противник не ведет, поскольку все их атаки отбиваются с большими потерями. Но враг пытается сковать действия защитников Харькова постоянными ракетными, артиллерийскими и авиационными ударами, демонстративно уничтожают жилые районы, десятки ударов нанесены по многоэтажным домам, системе жизнеобеспечения города.

5. Российские войска перегруппировываются в районе Балаклеи.

Они угрожают охватом Харькова с востока. Но основное направление действий этой группировки – Изюм. Изюм терпит удары российской авиации и артиллерии. Попытка россиян захватить город была отбита.

6. Запорожская область.

Российские войска сосредотачивают усилия на закреплении в захваченном Энергодаре и на Запорожской АЭС. Другая российская группировка угрожает Гуляй-Полю и нависает над южным флангом сил ООС. Россияне строят железную дорогу и пытаются закрепиться в Херсонской и Запорожской областях.

7. Очевидно, что активность двух российских группировок в Балаклее и в Родах создает угрозы на разных направлениях.

Однако наиболее вероятным направлением их ударов будет попытка сузить коридор снабжения на Донбассе ударами на Изюм с севера и Гуляй-Поле с юга и заставить украинские войска покинуть Донбасс.

Достойно внимания Россия восстановиться после военного поражения и экономической разрухи уже не сможет

8. Мариуполь – ключевой город южного Донбасса.

Он героически сражается в окружении под обстрелом российской авиации и артиллерии. Сегодня в Мариуполе от прямого попадания российского снаряда погиб 18-месячный ребенок.

Россияне пытаются выбить наш гарнизон и принудить к сдаче. Россия пытается создать в Мариуполе сценарий второго Иловайска, только еще большего масштаба.

9. Волноваха.

Украинские войска героически держат Волноваху. Российское командование продолжает атаку, чтобы захватить город, чтобы выбить наши войска из южного Донбасса и еще больше отодвинуть наши позиции от Мариуполя. Вчера в бою под Волновахой наши воины уничтожили комбата русского батальона "Спарта".

10. Николаевская область.

Украинские войска откинули россиян от Николаева и Вознесенска. Однако противник продолжает представлять угрозу на этих направлениях и намерен захватить наши главные порты и Южноукраинскую АЭС. Положение остается напряженным.

11. Чернигов.

Идет героическая оборона города, наши войска крепко удерживают позицию. Россияне пытаются подавить наши силы постоянным авиационным террором.

12. Сумы, Ахтырка.

Идет героическая оборона этих городов. Российские авиационные террористы уничтожили систему жизнеобеспечения городов, чтобы заставить жителей покинуть свою землю.

13. Бесценное значение имеет народное восстание на всех оккупированных территориях.

Объединенное сопротивление народа Украины срывает все планы Путина по захвату страны и компенсирует просчеты, допущенные в организации нашей обороны, особенно очевидные на юге.

Поэтому все виды сопротивления (явные или неявные) от каждого гражданина, любая помощь информацией, участием в акциях протеста, диверсии против оккупантов имеют огромное значение.

Советуем Миф о "силе" российской армии окончательно разрушен

Выводы

1. Украина выдержала первый удар русской армии.

Оперативная пауза в действиях русских войск связана с большими потерями и перегруппировкой для подтягивания тылов.

2. Русская армия изменила стратегию действий.

После провала попыток оцепления Киева и Харькова, российское командование сосредоточило основные усилия на борьбе на коммуникациях и отсечении от Украины Причерноморья и Донбасса.

3. После серии поражений в наземных боях русское командование начало применять откровенно террористическую тактику.

Расстреливает жилые кварталы, убивает гражданское население, которое якобы собралось "денацифицировать".

4. Остановить продвижение русских колонн и сорвать их маневр можно только за счет постоянного давления на их коммуникации.

Только применение активной оборонной тактики в разных направлениях позволит заставить врага отступить и освободить нашу землю. Оперативная пауза необходима врагу также для закрепления и восстановления потерь, он тоже очень уязвим.

5. Украина по-прежнему превосходит российскую армию в численности, мотивации, боевом духе.

Однако у врага преимущество в мобильности, в количестве бронетехники и артиллерии, в авиационном и ракетном вооружении.

Ключевым фактором, определяющим украинскую победу, является сплоченность украинского народа в борьбе. Однако для победы в войне необходима мобилизация, вооружение и подготовка.

А это время, которое каждый день сопротивления мы приобретаем дорогой ценой. Работа на победу длится каждую секунду, все украинцы объединены только одним – победить. И мы победим.

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