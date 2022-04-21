Об оперативной ситуации на дипломатическом фронте на 20 апреля сообщили в украинском МИД.

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В Киеве с визитом находился глава Европейского совета Шарль Мишель. По результатам переговоров с Владимиром Зеленским он заявил, что до конца июня Еврокомиссия объявит первые выводы о статусе кандидата для Украины,

– отметили в министерстве.

Во внешнеполитическом ведомстве также указали, что в свою очередь глава нашего государства заверил: "Украина может развить максимальную скорость присоединения к Евросоюзу".

Другие дипломатические битвы Украины

Санкции

Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против российского коммерческого банка "Транскапиталбанк" (ТКБ) и его международной сети из более чем 40 физических и юридических лиц.

Поддержка мира

Восемнадцать иностранных дипломатических представительств возобновили свою работу в Киеве;

Главы сенатов Чехии и Польши обратились в парламенты всех цивилизованных стран мира с призывом срочно предоставить Украине оружие;

Мэрия Таллинна приняла решение о создании в эстонской столице площади Украины.

Изоляция России

Крупнейший японский нефтепереработчик Eneos Holdings не собирается покупать российскую нефть, пока Россия не прекратит войну против Украины;

Французская компания Danone прекратила импорт в Россию минеральной воды Evian и продукции растительного происхождения Alpro. Ранее компания также заявила о прекращении новых инвестиций в Россию;

Японская компания Toshiba приостановила прием заказов и инвестиции в Россию;

Британский энергетический гигант Shell начал отзывать персонал из своих совместных предприятий с российским ПАО "Газпром" в рамках плана выхода из России;

Apple удалил ТикТок из App Store для российских пользователей.

Депутинизация мира

Черногория заявила в среду, что вслед за ЕС запретила российские пропагандистские СМИ Russia Today и Sputnik в рамках санкций, введенных из-за войны в Украине.

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