Про оперативну ситуацію на дипломатичному фронті станом на 20 квітня повідомили в українському МЗС.

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У Києві з візитом перебував голова Європейської ради Шарль Мішель. За результатами переговорів з Володимиром Зеленським він заявив, що до кінця червня Єврокомісія оголосить перші висновки щодо статусу кандидата для України,

– зазначили у міністерстві.

В зовнішньополітичному відомстві також вказали, що своєю чергою глава нашої держави запевнив: "Україна може розвинути максимальну швидкість приєднання до Євросоюзу".

Інші дипломатичні битви України

Cанкції

Сполучені Штати запровадили новий пакет санкцій проти російського комерційного банку "Транскапіталбанк" (ТКБ) та його міжнародної мережі з понад 40 фізичних і юридичних осіб.

Підтримка світу

Вісімнадцять іноземних дипломатичних представництв відновили свою роботу в Києві;

Голови сенатів Чехії та Польщі звернулися до парламентів усіх цивілізованих країн світу із закликом терміново надати Україні зброю;

Мерія Таллінна ухвалила рішення про створення в естонській столиці площі України.

Ізоляція Росії

Найбільший японський нафтопереробник Eneos Holdings не планує купувати російську нафту, поки Росія не припинить війну проти України;

Французька компанія Danone припинила імпорт у Росії мінеральної води Evian та продукції рослинного походження Alpro. Раніше компанія також заявила про припинення нових інвестицій в Росію;

Японська компанія Toshiba зупинила прийом замовлень та інвестиції в Росію;

Британський енергетичний гігант Shell почав відкликати персонал зі своїх спільних підприємств з російським ПАТ "Газпром" у рамках плану виходу з Росії;

Apple видалив ТікТок із App Store для російських користувачів.

Депутінізація світу

Чорногорія заявила в середу, що слідом за ЄС заборонила російські пропагандистські ЗМІ Russia Today і Sputnik в рамках санкцій, введених через війну в Україні.

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