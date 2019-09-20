Почему Путин боится шамана: российские власти арестовали Габышева

Шамана Алексанра Габышева похитили. По первоначальным данным, ночью на его лагерь напали десятки бойцов российских спецслужб. Для них это была настоящая военная операция. Они были приехали на боевой технике, были вооружены до зубов, а на месте событий включили глушилку сотовой связи, чтобы шаман и его спутники не могли вызвать подкрепление.

Утром 19 сентября, затемно, когда я еще спал, мне позвонили сразу несколько людей, сообщивших очень печальное известие. Спецназовцы избили людей, отыскали Габышева в одной из палаток, связали его и увезли в неизвестном направлении. Скорее всего в столицу Бурятии Улан-Удэ, где он сам гостил пару недель назад.

Читайте также: Путь шамана: почему Габышев опасен для Путина

Судя, по отрывочным сведениям, из Сибири, шамана хотят судить по статье "Об организации экстремистского сообщества". За это дело полагается шесть лет тюрьмы, между прочим. По другой информации, Габышева винят в другом – в призывах к свержению конституционного строя или экстремизму. Но это все неважно. Настоящее преступление Габышева состоит в другом. Оно вообще не из области Уголовного Кодекса.

Якутский шаман уже полгода пешком идет в Москву. Там он намеревается совершить обряд изгнания в ад главного демона России – Владимира Путина. В любой другой стране мира над Габышевым посмеялись бы. Ну, в крайнем случае, отправили бы его на обследование психиатрам, если бы явно стал опасен для окружающих.



Александр Габышев

Как это работает в нормальной стране? Есть там, скажем, глава государства. Если выборы прошли законно, если большинство жителей проголосовали за своего президента, и если он сам уверен в своей легитимности, то ему нечего бояться.

Такому лидеру не страшны ни оппозиция, ни ее митинги, ни военные путчи, ни дворцовые перевороты – вообще ничего. И уж тем более ему должно быть совершенно наплевать на какого-то там шамана, идущего сквозь тайгу со своей тележкой.

Но в России все иначе. Президент там фейковый. Это узурпатор, который никогда не побеждал на честных выборах. Он рисует себе какие хочет результаты, но сам-то он знает, что они фальшивые! И боится, он просто трепещет, что это узнают все остальные.

Из-за постоянного страха он становится все более мнительным и религиозным. Он начинает верить в потусторонние силы, в чудодейственные мощи, в священные паломничества, в жертвоприношения и всякое такое.

Для Путина все это существует. Он верит в это! Президент России считает, что шаман действительно, на самом деле, может провести на Красной площади специальный обряд и отправить его в ад. Для Путина это не бред и не шутка, а самая настоящая, прямая угроза.



Владимир Путин

Более того, российский диктатор каждый день видит подтверждения своих худших опасений. Когда шаман только появился в новостях, в Москве несколько оппозиционеров начали возмущаться по поводу недопуска к выборам. Шаман подошел поближе – в Москве начались огромные митинги. Еще ближе – стали гореть подводные лодки и взрываться секретные ракеты.



Митинги в Москве

Когда Габышев пришел в Улан-Удэ, по всей России люди Путина стали терять места на выборах. Более того, в самой Бурятии едва не начался невиданный в тех краях майдан. А в последние дни буквально все российское общество выступило против Путина и его опричников, которые массово сажают людей по выдуманным обвинениям. Отчуждение между властью и народом стало действительно опасным.

Поэтому Габышева и арестовали. Да, предъявят ему какой-то экстремизм. Но на самом деле его вина заключается в том, что Путин поверил в него самого и в его миссию. И испугался.

Я уверен, что в последние недели в Кремле заседал Совет Безопасности России проводились совещания на тему "Что делать с этим шаманом?". Вопрос серьезный: формально Габышев ничего противозаконного не делает, а лишь называет Путина демоном и обещает его изгнать.

Когда я думал, на что могут быть похожи эти заседания, на ум пришла сцена из рок-оперы "Иисус Христос – Суперзвезда". Там у Синедриона была аналогичная проблема: что делать со странствующим проповедником, который ничего плохого не сделал, но явно несет в себе опасность.

Чернокожий джентльмен, играющий первосвященника Киафу тут выступает прямо как секретарь СБ России Николай Патрушев. Кстати, если вы знаете английский язык, я призываю вас посмотреть в ютубе, например, эту песню целиком. Называется она This Jesus Must Die. "Иисус должен умереть". Это просто стенограмма заседания в Кремле!

Мне тут могут возразить, что Габышева арестовали не по приказу Путина, а по воле кого-то из местных властей. Я отвечу: "Нет, это не так". Для задержания шамана потребовалась целая спецоперация с техникой и десятками людей. В ней приняли участие не полицейские, а какие-то спецслужбисты в масках и гражданской одежде. Шамана, взяли на выходе из Бурятии, но отвезли в ее же столицу.

Это очень странно. Во-первых, местные власти с нетерпением ждали дня, когда беспокойный шаман покинет уже, наконец, республику. Во-вторых, если бы хотели, то арестовали бы в самом Улан-Удэ.

В-третьих, бурятская полиция полдня ничего не знала о Габышеве и его местоположении. Ну и четвертое – опасного шамана тут же отправили на его родину – в Якутск. В город, откуда он начинал свое путешествие полгода назад.

Но еще смешнее то, что в МВД самой Якутии про Габышева тоже никто ничего не знал, и никто его не разыскивал. Тут все кричит, что ни якуты, ни буряты к этому аресту никакого отношения не имеют. Вот это вот все могло быть сделано только по приказу из Москвы.

Только я вот до сих пор не могу понять, что они собираются делать с Габышевым. Сдать его в тюрьму или в дурдом означает получить икону сопротивления режиму и политзаключенного в одном флаконе. Убить – тем более нельзя. По тем же причинам.



Шаман Габышев

Я предполагаю, что власть сейчас попробует перевербовать шамана на свою сторону. Тут же важно не лично Габышева наказать, а дискредитировать идею изгнания Путина в ад. Для этого нужно, чтобы шаман публично покаялся и сказал, что, например, его подговорили американцы.

Ну а если не получится, тогда уже может быть что угодно. Кстати, это "что угодно" может обернуться для Кремля еще большими проблемами. Если Габышев куда-то исчезнет, вместо него наверняка почти сразу появится другой шаман. А потом – еще один, и еще. Я думаю, что российская власть совершила очень большую ошибку, когда публично поверила в шамана и начала с ним бороться.

Читайте также: Путь шамана: сможет ли Габышев изгнать Путина?

В XXI веке государство не может выиграть колдовскую битву против против шамана. Это невозможно, поскольку волшебников не бывает. А вот любую другую битву - пиаровскую, информационную и даже политическую - выиграет шаман, так как он в этой истории выглядит менее безумным, чем государство, поверившее в колдовство. Поэтому, я уверен, мы еще не раз услышим о шамане Габышеве.

В Следственном комитете РФ по Якутии и в республиканском управлении МВД на звонки пока не ответили. Мужчины по имени Александр Габышев нет в официальной базе разыскиваемых полицией в Якутии.