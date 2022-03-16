Россия постепенно оказывается в экономической изоляции. Это ее цена за нападение на Украину.

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Россия оказывается в экономической изоляции не только из-за бойкотирования агрессора мировыми брендами, но и из-за отказа мира от российской нефти и газа, – отметили в Центре противодействия дезинформации.

Какие компании вышли из российского рынка за 1 ночь

одна из крупнейших юридических компаний мира из США Baker McKenzie ;

норвежская энергетическая компания Equinor решила полностью отказаться от торговли российской нефтью;

французская Michelin Group , производящая шины, приостанавливает промышленную деятельность в России и экспорт в государство-агрессора;

немецкая транснациональная фармацевтическая компания Bayer приостанавливает рекламу и инвестиции в государстве-агрессоре, однако пока продолжает поставлять лекарства и детскую продукцию.