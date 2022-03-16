Росія поступово опиняється в економічній ізоляції. Це – її ціна за напад на Україну.
До теми Японія вводить заборону на експорт до Росії та Білорусі близько 300 товарів
Росія опиняється в економічній ізоляції не лише через бойкотування агресора світовими брендами, а й через відмову світу від російської нафти та газу, – наголосили у Центрі протидії дезінформації.
Які компанії вийшли з російського ринку за 1 ніч
- одна з найбільших юридичних компаній світу зі США Baker McKenzie;
- норвезька енергетична компанія Equinor вирішила повністю відмовитися від торгівлі російською нафтою;
- французька Michelin Group, яка виробляє шини, призупиняє промислову діяльність у Росії та експорт до держави-агресора;
- німецька транснаціональна фармацевтична компанія Bayer призупиняє рекламу та інвестиції в державі-агресорці, проте поки що продовжує постачати ліки та дитячу продукцію.
Це може вас зацікавити – суд у Гаазі винесе рішення у справі України проти Росії 16 березня: відео