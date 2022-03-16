Росія поступово опиняється в економічній ізоляції. Це – її ціна за напад на Україну.

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Росія опиняється в економічній ізоляції не лише через бойкотування агресора світовими брендами, а й через відмову світу від російської нафти та газу, – наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Які компанії вийшли з російського ринку за 1 ніч

одна з найбільших юридичних компаній світу зі США Baker McKenzie ;

; норвезька енергетична компанія Equinor вирішила повністю відмовитися від торгівлі російською нафтою;

вирішила повністю відмовитися від торгівлі російською нафтою; французька Michelin Group , яка виробляє шини, призупиняє промислову діяльність у Росії та експорт до держави-агресора;

, яка виробляє шини, призупиняє промислову діяльність у Росії та експорт до держави-агресора; німецька транснаціональна фармацевтична компанія Bayer призупиняє рекламу та інвестиції в державі-агресорці, проте поки що продовжує постачати ліки та дитячу продукцію.

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