Военный конвой заметил свидетель в Белгородской области. Белгород и Харьков разделяют только 79 километров.

Важно Опасения Запада и готовность Украины: все о войсках России у наших границ

Накануне в области видели военную авиацию.

Российские танки ездят по Донецку

На улицах оккупированного Донецка вечером 21 февраля заметили передвижение военной техники без опознавательных знаков.

СМИ опубликовали фото танков, военных грузовиков и прочей техники, подчеркивая, что все это появилось после того, как Владимир Путин подписал указ о "признании" боевиков.

Российские войска у границ: что известно

Россия стягивала свои войска еще с осени 2021 года. Американская разведка и ранее предупреждала, что Москва готовит наступление. Однако Кремль прикрывался учениями.

Кроме того, российские войска стянули в соседнюю Белорусь. Москва и Минск вместе проводили учения "Союзная решимость-2022", которые должны были закончиться 20 февраля. Однако после этой даты Россия отказалась забрать свои силы, а Беларусь не возражала.

Обратите внимание! Президент России Владимир Путин "признал" боевиков на Донбассе и официально поручил ввести туда свои войска. Цинично утверждает, что для мира, хоть российские наемники воюют на оккупированных территориях уже восьмой год.

Важно – Путин ввел войска в ОРДЛО | На эту минуту: