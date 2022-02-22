Военный конвой заметил свидетель в Белгородской области. Белгород и Харьков разделяют только 79 километров.
Важно Опасения Запада и готовность Украины: все о войсках России у наших границ
Накануне в области видели военную авиацию.
Российские танки ездят по Донецку
На улицах оккупированного Донецка вечером 21 февраля заметили передвижение военной техники без опознавательных знаков.
СМИ опубликовали фото танков, военных грузовиков и прочей техники, подчеркивая, что все это появилось после того, как Владимир Путин подписал указ о "признании" боевиков.
Российские войска у границ: что известно
- Россия стягивала свои войска еще с осени 2021 года. Американская разведка и ранее предупреждала, что Москва готовит наступление. Однако Кремль прикрывался учениями.
- Кроме того, российские войска стянули в соседнюю Белорусь. Москва и Минск вместе проводили учения "Союзная решимость-2022", которые должны были закончиться 20 февраля. Однако после этой даты Россия отказалась забрать свои силы, а Беларусь не возражала.