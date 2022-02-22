Військовий конвой помітив свідок у Білгородській області. Білгород та Харків розділяють тільки 79 кілометрів.

Важливо Побоювання Заходу та готовність України: усе про війська Росії біля наших кордонів

Напередодні в області бачили військову авіацію.

Російські танки їздять Донецьком

На вулицях окупованого Донецька ввечері 21 лютого помітили пересування військової техніки без розпізнавальних знаків.

ЗМІ публікували фото танків, військових вантажівок та іншої техніки, наголошуючи, що все це з'явилось після того, як Володимир Путін підписав указ про "визнання" бойовиків.

Російські війська біля кордонів: що відомо

Росія стягувала свої війська ще з осені 2021 року. Американська розвідка й раніше попереджала, що Москва готує наступ. Однак Кремль прикривався навчаннями.

Крім того, російські війська стягнули до сусідньої Білорусі. Москва та Мінськ разом проводили навчання "Союзна рішучість-2022", які мали закінчитись 20 лютого. Однак після цієї дати Росія відмовилась забирати свої сили, а Білорусь не заперечувала.

Зверніть увагу! Президент Росії Володимир Путін "визнав" бойовиків на Донбасі та офіційно доручив ввести туди свої війська. Цинічно стверджує, що для миру, хоч російські найманці воюють на окупованих територіях вже восьмий рік.

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