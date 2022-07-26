В частности, они общаются о зерновых соглашениях в Стамбуле и обсуждают лишение олигархов украинского гражданства.

Интересно Украина вернет оккупированные территории: для этого нужно только одно

Трансляция разговора Екатерины Соляр и Михаила Подоляка началась на ютубе 24 канала. Просмотреть стрим можно по ссылке.

Эксклюзивный стрим с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Зерновое соглашение – важные новости