Зокрема, вони спілкуються про зернові угоди у Стамбулі та обговорюють позбавлення олігархів українського громадянства.
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Трансляція розмови Катерини Соляр та Михайла Подоляка розпочалась на ютубі 24 каналу. Переглянути стрім можна за посиланням.
Есклюзивний стрім із Михайлом Подоляком: дивіться відео
Зернова угода – важливі новини
- росія замінувала Чорне море та розмістила там свої кораблі, що перешкоджало експорту українського зерна. Своєю чергою це створювало продовольчу кризу, внаслідок чого існувала загроза голоду в деяких країнах.
- Україна та росія підписали окремі угоди з ООН і Туреччиною щодо вивезення зерна. Мовиться про розблокування чорноморських портів. Угода відкриє шлях до значних обсягів експорту зерна з України. Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш.
- російські загарбники 23 липня завдали ракетного удару по Одесі. Ворог випустив відразу 4 ракети типу "Калібр". Дві з них влучили в Одеський порт.
- В кремлі ж розповіли байку, начебто обстріл Одеського порту зовсім не заважає експорту зерна.