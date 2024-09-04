Бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов рассказал 24 Каналу, что власти Монголии, вероятно, побоялась задержать Путина. Он объяснил это тем, что у этой страны сложные отношения с Китаем, а Россию они якобы считают "гарантом" своей безопасности.

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Почему Путина не арестовали в Монголии

По мнению Владимира Милова, если бы Путина арестовали в Монголии, то это бы разозлило Москву и Пекин. Китай не является участником Римского статута, поэтому против, чтобы соседние страны, где Си Цзиньпин хочет иметь влияние, выполняли решение западной правовой системы.

Я думаю, что Москва угрожала Монголии. Из-за ее сложного географического расположения между Россией и Китаем тяжело было ожидать таких радикальных действий,

– высказался он.

Бывший министр энергетики России предположил, что визитом в Монголию Путин хотел показать, что он не в международной изоляции и ему ничего не угрожает.

Стоит добавить, что игнорирование Римского статута является серьезным ударом по системе международного уголовного права. В МИД отметили, что необходимо работать над последствиями такого решения для Монголии.