Колишній міністр енергетики Росії, опозиціонер Володимир Мілов розповів 24 Каналу, що влада Монголії, ймовірно, побоялась затримати Путіна. Він пояснив це тим, що у цієї країни складні відносини із Китаєм, а Росію вони начебто вважають "гарантом" своєї безпеки.

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Чому Путіна не заарештували у Монголії

На думку Володимира Мілова, якби Путіна заарештували у Монголії, то це б роздратувало Москву та Пекін. Китай не є учасником Римського статуту, тому проти, щоб сусідні країни, де Сі Цзіньпін хоче мати вплив, виконували рішення західної правової системи.

Я думаю, що Москва погрожувала Монголії. Через її складне географічне розташування між Росією і Китаєм важко було очікувати таких радикальних дій,

– висловився він.

Колишній міністр енергетики Росії припустив, що візитом до Монголії Путін хотів показати, що він не у міжнародній ізоляції і йому нічого не загрожує.

Варто додати, що ігнорування Римського статуту є серйозним ударом по системі міжнародного кримінального права. У МЗС наголосили, що необхідно працювати над наслідками такого рішення для Монголії.