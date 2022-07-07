путин понимает, что из Финляндии могут улететь ракеты, он боится, – политолог

Финляндия подписала резолюцию о вступлении в НАТО. При этом российские военные, угрожавшие стране, покинули свою базу вблизи границы с Финляндией. Теперь путин понимает, что оттуда могут улететь натовские ракеты.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Он говорит, что такие поражения пути просто пытаются преподнести россиянам, как победы.

К слову Хоть и 100% потерь, – Жданов сказал, почему армия путина не останавливается

путин себя "переиграл"

По словам политолога, путин уводит войска от Финляндии, поэтому вероятно, он реально боится противостояния.

Кроме того, как заметил эксперт, глава кремля понял, что он себя "переиграл".

Путин напал на Украину, чтобы увести НАТО, а оно пришло ближе со стороны Финляндии. Сейчас путин сотрудничает с Китаем, как союзником, а Китай потом захватит его территории.

– считает Давидюк.

Политолог говорит, что маленькая Литва перекрыла путину Европу, и даже в калининград он сегодня не может попасть. Мол, калининград для Путина стал островом.

путин – это бездарное военно-политическое существо

По его мнению, путин – это бездарное военно-политическое существо, не понимающее последствий своих действий.

"Поэтому они и получили, например, кандидатство Украины в ЕС, потому что без России этого не было бы. Финляндия и Швеция также благодарят путину, что сделало их вступление в НАТО более быстрым", – говорит он.

Давидюк шутит, что путин – это некий Горбачев нашего времени – он развалит россию на какие-то другие федеральные субъекты.

Если Хрущев играл дурака, но был умным, то путин – дурак, который играет умного. Он пытается переписывать историю, что-то доказывать, но это не работает. Он слабоват, чтобы управлять в мире глобальными процессами,

– убежден эксперт.

Политолог подчеркнул, что после нападения на Украину у него два шанса – либо стать Николаем вторым, либо Горбачевым.

"Все, нет у этого человека других сценариев, Украина его загнала в тупик и экономический угол, и он из него не выберется. Мы его здесь на поле боя и победим", – добавил он.

путин боится, что из Финляндии полетят ракеты

Политолог подчеркнул, что путин может бояться, но он никогда не будет знать точно, пойдет ли НАТО в атаку.

Давидюк напомнил, что Сербия тоже думала, что ничего не произойдет, и НАТО будет смотреть, как они убивают людей в мирных селах Боснии или Македонии.

"Но вот ракеты улетели, и половина Белграда просто разнесли и заставили капитулировать. Путин это помнит и у него, кстати, Балканы – ближайший страх НАТО. Ведь оттуда и пошла ненависть к Альянсу", – ответил он.

Путин понимает, что это может произойти – из Финляндии могут улететь ракеты в Москву или Санкт-Петербург и заставят его капитулировать. Он боится,

– заявил политолог.

По мнению Давидюка, глава кремля думает объявить мобилизацию, но опасается, что эти люди пойдут против него. Он считает, что путин в Украину вошел, а выйти не знает как.

путин не ожидал такой реакции Запада

Давидюк подчеркнул, что путин понимает, что его "считали", поняли, как он действует. В то же время, Европа начала действовать непредсказуемо:

Запад ввел сильнейшие санкции против России,

Украину взяли кандидатом в ЕС и т.д.

Путин этого не ожидал, он думал, что ему будет звонить Шольц и Макрон, а они просто время оттягивают, чтобы вводить санкции и загнать его в угол.

– говорит он.

По мнению политолога, Запад показал, что он может быть сильным, но им не хватало смелости и этого добавила Украина.

Давыдюк назвал главный страх путина: видео