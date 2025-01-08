Диктатор Владимир Путин боится этого, и отслеживает появление подобных персонажей. Ранее таких людей отправляли в Сирию, но после свержения режима Башара Асада пришлось искать другое решение. Больше 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

Интересно Путин закладывает мину замедленного действия: какую большую проблему Кремль создал для России

Путин серьезно беспокоится из-за возвращения тюремщиков с войны

В России проблемы связаны не только с плохими дорогами, но и так называемыми "героями сво". За 2024 год в стране-агрессоре увеличилось количество бытового насилия на 50%, сексуализированного характера – на 51%, с детьми – на 71%.

Все началось 3 года назад, когда Россия отправила на войну заключенных из колоний и СИЗО. Сначала этим заведовал покойный глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, а потом – российское минобороны, которое направило на фронт примерно 50 тысяч тюремщиков.

Именно они возвращаются с фронта и совершают преступления, потому что не чувствуют ответственности и не учитывают права жертв. Впоследствии снова садятся в тюрьму, откуда второй раз отправляются на войну в Украину.

Местные власти и Владимир Путин понимают, что возвращение этого контингента с войны грозит последствиями. Может вырасти преступность, но ее можно скрыть через манипулирование в статистике. А вот социальное недовольство может быть разнообразным, такого "пригожинского" типа, но не либеральным,

– отметила Ольга Романова.

Она не верит в "паузу" на фронте, потому что диктатору некуда девать воинов. Хотя он может их перенаправить, например, в Сувальский коридор, стран Балтии, северного Казахстана или Приднестровья. Или оставит на оккупированных территориях, о чем вообще страшно представить.

Смотрите также Трамп поставит Путину ультиматум: полковник Британии спрогнозировал ход событий после 20 января

Диктатор отслеживает возможное "рождение" нового Пригожина

Если бы на Западе не испугались действий Пригожина, его мятеж мог бы завершиться успехом. Это очень хорошо помнит Путин, и боится этого. Поэтому Игорь Гиркин сидит в тюрьме, глава ЧВК "Вагнера" и его окружение уничтожено, а новые "яркие" люди также быстро устраняются.

Сильные личности должны быть уничтожены. Путин "выкосил" поле политических противников, нелояльных и любые формы гражданской активности. Но персонажи из народа появляются абсолютно неконтролируемо, и он это серьезно отслеживает, то есть его сторонники,

– отметила Ольга Романова.

Если раньше таких людей отправляли в Сирию, то сейчас будут действовать иначе. К примеру, будут подстраивать авиакатастрофы или что-то другое.