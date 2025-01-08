Диктатор Владімір Путін боїться цього, і відстежує появу подібних персонажів. Раніше таких людей відправляли в Сирію, але після повалення режиму Башара Асада довелося шукати інше рішення. Більше 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

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Путін серйозно непокоїться через повернення тюремників з війни

У Росії проблеми пов'язані не лише з поганими дорогами, а й так званими "героями СВО". За 2024 рік у країні-агресорці збільшилася кількість побутового насильства на 50%, сексуалізованого характеру – на 51%, з дітьми – на 71%.

Все почалося 3 роки тому, коли Росія відправила на війну ув'язнених з колоній та СІЗО. Спочатку цим завідував покійний глава ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин, а потім – російське міноборони, яке направило на фронт приблизно 50 тисяч тюремників.

Саме вони повертаються з фронту й скоюють злочини, бо не відчувають відповідальності та не зважають на права жертв. Згодом знову сідають до в'язниці, звідки вдруге відправляються на війну в Україну.

Місцева влада та Владімір Путін розуміють, що повернення цього контингенту з війни загрожує наслідками. Може зрости злочинність, але її можна приховати через маніпулювання у статистиці. А ось соціальне невдоволення може бути різноманітним, такого "пригожинського" типу, але не ліберальним,

– зазначила Ольга Романова.

Вона не вірить у "паузу" на фронті, бо диктатору немає куди дівати вояк. Хоча він може їх перенаправити, приміром, до Сувальського коридору, країн Балтії, північного Казахстану чи Придністров'я. Або залишить на окупованих територіях, про що взагалі страшно уявити.

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Диктатор відстежує можливе "народження" нового Пригожина

Якби на Заході не злякалися дій Пригожина, його заколот міг би завершитися успіхом. Це дуже добре пам'ятає Путін, і боїться цього. Тому Ігор Гіркін сидить у в'язниці, глава ПВК "Вагнера" та його оточення знищене, а нові яскраві люди також швидко усуваються.

Сильні особистості мають бути знищені. Путін "викосив" поле політичних противників, нелояльних та будь-які форми цивільної активності. Але персонажі з народу з'являються абсолютно неконтрольовано, і він це серйозно відстежує, тобто його прибічники,

– зазначила Ольга Романова.

Якщо раніше таких людей відправляли в Сирію, то зараз діятимуть інакше. Приміром, будуть підлаштовувати авіакатастрофи чи щось інше.