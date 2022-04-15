Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, при атаке увеличивается опасность для жизни российского диктатора.

К теме Украине нужно еще больше оружия уже и сейчас, – Зеленский

Путин пытается проявить себя как "шпана", – Гудков

Российский оппозиционер сказал, если Россия нанесет удар по американским конвоям с оружием, то это будет означать возможность удара по самому президенту страны-агрессора.

Характер Путина таков, что он всегда пытается проявить волю "шпаны" и первому нанести удар, но очень боится за свою жизнь,

– отметил Гудков.

Он также добавил, что, несмотря на сумасшедшее состояние, глава Кремля не отважится на подобные действия. Мол, российский диктатор спасует, когда увидит силу Запада, а также есть наглядный пример Турции.