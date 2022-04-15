Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, у разі атаки збільшується небезпека для життя російського диктатора.

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Путін намагається проявити себе як "шпана", – Гудков

Російський опозиціонер сказав, якщо Росія таки завдасть удар по американських конвоях зі зброєю, то це означатиме можливість удару по самому президенту країни-агресорки.

Характер Путіна такий, що він завжди намагається проявити волю "шпани" і першому завдати удар, але він дуже боїться за своє життя,

– зазначив Гудков.

Він також додав, що, попри божевільний стан, очільник Кремля не відважиться на подібні дії. Мовляв, російський диктатор пасуватиме, як побачить силу Заходу, а також є наочний приклад Туреччини.

"Реджеп Ердоган вільно поставляє Україні бойові дрони, які завдають великі збитки колонам військ. Путін нічого не заперечує. Ми не бачимо ніяких демаршів, розриву стосунків", – висловився опозиційний політик із Росії.