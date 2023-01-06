Путин боится Украины, – Подоляк назвал 4 ключевые черты российского диктатора

Накануне Владимир Путин выступил на мероприятии, посвященном запуску фрегата "Адмирал Горшков". Интересно, что о погибших в Макеевке диктатор не сказал ни слова.

Как отмечает Михаил Подоляк, диктатор имеет четыре ключевых черты. Об этом советник главы Офиса Президента сказал в эксклюзивном интервью 24 канала.

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Четыре черты Путина

Отсутствие эмпатии

У Путина нет эмоционального понимания, что такое потери, что такое жизнь – чужая жизнь, безусловно, не своя. Макеевка это или еще что-то уничтожено тотально.

Действительно так случилось, что украинская плодородная земля покрыта трупами странных существ, пришедших из России. Мы должны это понимать. А ему безразлично на это, для него нет эмпатии, нет печали по погибшим – даже своим,

– подчеркнул Подоляк.

Российский диктатор совершенно безразлично относится к 100 – 200 – 300 тысячам погибших и т.д.

Путин постоянно лжет

"Путин лжет на 99%. Он не лжет на 1%, когда говорит: "Я – Путин". Все остальное – это постоянная сплошная ложь. Крымский мост, Курская атомная электростанция, миллион людей в Донецке, которым якобы не давали воду – это все сплошная ложь", – говорит Подоляк.

Следственный комитет России официально доложил субъекту Путину, что они не знают, кто и как взрывал Керченский мост. Даже у себя в стране они не знают,

– отмечает советник.

А Путин выходит и как факт говорит, что перерезали какие-то сети возле Курской атомной электростанции, поэтому россияне пойдут уничтожать гражданское население города Харькова. Это, акцентирует Подоляк, нонсенс.

Низкий интеллект

"Когда ты нарцистически влюблен в свое видение истории, а оно достаточно примитивно – он же думает, что якобы Ленин создал Украину – это говорит о том, что с ним невозможно вести интеллектуальную дискуссию, потому что аргументов не будет", – уверен Подоляк.

Даже если вы хотите вести примитивную дискуссию, добавляет он, то все равно будете на две головы выше его. Ваши аргументы для него неприемлемы не потому, что вы или он прав, а потому, что он их не будет понимать.

Я хочу, чтобы мы это зафиксировали – вести разговор с Путиным – это как вести разговор с человеком с очень слабым интеллектуальным уровнем. Он вас не услышит, а еще будет обижаться на то, что вы позволяете себе говорить очень умные слова. Это касается всей политической элиты России,

– убежден Подоляк.

Наши партнеры иногда спрашивают, продолжает ли он, можно ли говорить с ними? Можно, если люди говорят на одном языке.

"Я имею в виду язык символов, то есть понимают слова и их смысл. Но российская политическая элита очень ограничена, чтобы понимать смысл тех или иных слов. Они будут обижаться на то, что не понимают вас и будут переходить на их "быковатый разговор": "мы вам сейчас", "возьмем за три дня". С такими людьми нет смысла говорить", – подчеркнул советник Офиса Президента.

Диктатор понимает только язык силы

Он получит существенную оплеуху и это будет не просто где-то в тени, а зафиксировано. Подоляк отмечает, что мы будем всегда помнить фамилии людей, которые заплатили страшную цену и оставили своих детей без родителей для того, чтобы вся страна была свободной.

Почему Путин так боится Украины, и ей нет равных в мире? Потому что мы бьем его напрямую по физиономии. Это единственный инструмент, который можно использовать в разговоре с Путиным,

– считает Подоляк.

Он будет постоянно врать и никогда не согласится на искренний разговор с вами, пока не проиграет. Он будет думать, как вас покалечить во время этого разговора, потому что будет постоянно хотеть реванша. Причем обязательно захочет реванша с унижениями.

Подоляк уверяет: сегодня нельзя уступить России любой ценой, потому что она найдет возможность через некоторое время причинить нам максимальную боль и унижение за то унижение, которое сегодня Украина причиняет российской армии и самой России.

"Это очень важный аспект. Это уже не просто война за территорию, это вопрос исторической миссии и у нас, и у россиян", – подытожил советник ОП.

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