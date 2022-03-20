Транснациональная компания Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) прекращает поставлять свою продукцию на территорию России. Группе принадлежит и бренд Loro Piana, в куртке которого недавно выходил российский тиран Владимир Путин.

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LVMH и Loro Piana – производители предметов роскоши. Отныне в России роскоши станет меньше – кроме Loro Piana, в группу входит примерно 60 престижных марок одежды, вин, часов, ювелирных изделий, косметики и прочего.

18 марта Путин вышел на сцену московского стадиона, чтобы обратиться к нации в куртке из наших прошлых коллекций. Мы прекратили поставки в Россию и помогаем украинскому народу,

– сообщили в компании.

LVMH – лидер на рынке роскоши – группе принадлежит примерно 14 процентов мирового рынка недешевого удовольствия.

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