Транснаціональна компанія Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) припиняє постачати свою продукцію на територію Росії. До групи належить і бренд Loro Piana, у куртці якого нещодавно виходив російський тиран Володимир Путін.

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LVMH та Loro Piana є виробниками предметів розкоші. Відтепер в Росії розкоші поменшає – окрім Loro Piana, до групи входить приблизно 60 престижних марок одягу, вин, годинників, ювелірних виробів, косметики та іншого.

18 березня Путін вийшов на сцену московського стадіону, щоб звернутися до нації у куртці з наших минулих колекцій. Ми припинили постачання до Росії та допомагаємо українському народу,

– повідомили у компанії.

LVMH є лідером на ринку розкошів – групі належить приблизно 14 відсотків світового ринку недешевого задоволення.

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