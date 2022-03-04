Путин будет нести ответственность за все это в Гаагском суде — украинский летчик к россиянам

Украинский военный летчик записал обращение к россиянам. Он заявил, что Россия стала страной-изгнанкой для всего цивилизованного мира.

Летчик напомнил россиянам, что их государственная валюта превращается в бумагу. Россиян выбрасывают из всех международных соревнований. Все страны ЕС закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

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Граждане России, ваша страна совершает геноцид, преступление против мирного населения и мирной страны. За это все вы будете нести ответственность, потому что сейчас ведете себя бездейственно, так что поддерживаете режим Путина. Он будет нести ответственность за все это в Гаагском трибунале,

– подчеркнул летчик.

Летчик отметил, что весь мир смотрит на власть России с пренебрежением и отвращением. Страны вводят персональные санкции.

Россияне, ушедшие воевать в Украину, погибли. Еще больше оккупантов – сдаются в плен. А потом говорят, что в плену о них беспокоятся лучше, чем собственное государство.

Украинский летчик обратился к россиянам: смотрите видео

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