Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Тарас Семенюк. По его словам, российская пропаганда будет уверять, что россиян просто хотят уничтожить из-за санкций.

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Политолог: должны подготовить население к мобилизации

Политолог уверен, что в стране-агрессоре будут говорить, что против нее все вооружились и хотят уничтожить. Мол, даже территорию хотят забрать.

Путин это может подводить под всеобщую мобилизацию. Они это будут подавать, что Россию хотят экономически уничтожить. Соответственно должны себя максимально "защищать". Тарас Семенюк Политолог

Семенюк заверил, что это будет условно последний шанс большой войны Кремля. Они будут "подавать" мобилизацию россиянам, как единственный шанс выжить.

Есть красная кнопка у него в руках с ядерной боеголовкой, а есть еще аргумент мобилизации. Думаю, что мобилизация произойдет. Просто еще должны сейчас население подготовить,

– подчеркнул политолог.

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