Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Тарас Семенюк. За його словами, російська пропаганда запевнятиме, що народ через санкції просто хочуть знищити.

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Політолог: Мають підготувати населення до мобілізації

Політолог певен, що у країні-агресорці казатимуть, що проти неї всі озброїлися та хочуть знищити. Мовляв, навіть територію хочуть забрати.

Путін це може підводити під загальну мобілізацію. Вони це подаватимуть, що Росію хочуть економічно знищити. Відповідно мають себе максимально "захищати". Тарас Семенюк Політолог

Семенюк зауважив, що це буде умовно останній шанс великої війни Кремля. Вони "продаватимуть" мобілізацію росіянам як єдиний шанс вижити.

Є червона кнопка у нього в руках із ядерною боєголовкою, а є ще аргумент мобілізації. Думаю, що мобілізація станеться. Просто ще мають зараз населення підготувати,

– підкреслив політолог.



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