Однако не следует забывать, как построена военная доктрина России. Об этом в эфире 24 канала сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев .
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"Путин точно будет этим (запуском ракет – 24 канал) угрожать. Он уже это делает достаточно активно", – подчеркнул Краев.
Первый аспект
По его словам, первый аспект заключается в том, что для России тактическое оружие абсолютно адекватная часть конвенционного вооруженного противостояния. Применение тактического уровня ядерных боеголовок для них не является переходом к ядерной войне.
"Сармат" – это все же стратегическое оружие, немного другой разряд. В целом, у них (россиян – 24 канал) намного слабее границы того, что является ядерной войной, а что – нет,
– объяснил эксперт.
Второй аспект
Второй аспект состоит в том, что у россиян есть несколько уровней применения ядерного оружия. Это единственная страна в мире, у которой существует концепция ограниченной ядерной войны .
Великобритания, США, даже Китай (как новая ядерная мощь) понимают, что любой переход к ядерному оружию – это глобальный апокалиптический конфликт, из которого один вариант – уничтожение всего человечества. В России существует абсолютно прописанная четкая тактика ограниченной ядерной войны, которая происходит несколько этапов.
Этапы ограниченной ядерной войны России
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Первый этап
Так называемая инициация – когда Россия просто показывает, что она готова применить соответствующее оружие, взорвав один (относительно слабый) заряд где-нибудь в безлюдном месте.
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Второй этап
Устрашение – когда такой заряд подрывают над условно небольшим населенным пунктом или небольшим скоплением городов. Это делают, чтобы показать, что не просто готовы применить это оружие, а четко бить по объектам.
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Третий этап
Удар по стратегическим целям .
"Так или иначе, пока россияне пока блефуют – агрессивно и активно. Британцы – единственные, кто адекватно реагируют на эти блефы", – заметил эксперт.
Только Великобритания сейчас заявила, что любой запуск ядерной боеголовки (или против них или против Украины) автоматически запускает их ядерную реакцию – без консультации с НАТО, без промедления.
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