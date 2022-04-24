Однак не варто забувати, як побудована військова доктрина Росії. Про це в ефірі 24 каналу сказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.
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"Путін точно буде цим (запуском ракет – 24 канал) погрожувати. Він вже це робить доволі активно", – наголосив Краєв.
Перший аспект
За його словами, перший аспект полягає в тому, що для Росії тактична зброя є абсолютно адекватною частиною конвенційного збройного протистояння. Застосування тактичного рівня ядерних боєголовок для них не є переходом до ядерної війни.
"Сармат" – це все ж стратегічна зброя, трохи інший розряд. Загалом у них (росіян – 24 канал) набагато слабші кордони того, що є ядерною війною, а що – ні,
– пояснив експерт.
Другий аспект
Другий аспект полягає в тому, що в росіян є кілька рівнів застосування ядерної зброї. Це єдина країна у світі, в якої існує концепція обмеженої ядерної війни.
Велика Британія, США, навіть Китай (як нова ядерна потуга) розуміють, що будь-який перехід щодо ядерної зброї – це глобальний апокаліптичний конфлікт, з якого один варіант – знищення всього людства. В Росії існує абсолютно прописана чітка тактика обмежуваної ядерної війни, яка відбувається кілька етапів.
Етапи обмежуваної ядерної війни Росії
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Перший етап
Так звана ініціація – коли Росія просто показує, що вона готова застосувати відповідну зброю, підірвавши один (відносно слабкий) заряд десь у безлюдному місці.
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Другий етап
Залякування – коли такий заряд підривають над умовно невеликим населеним пунктом або невеликим скупченням міст. Це роблять, аби показати, що не просто готові застосувати таку зброю, а чітко бити по об'єктах.
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Третій етап
Удар по стратегічних цілях.
"Так чи інакше наразі росіяни поки блефують – агресивно і активно. Британці – єдині, хто адекватно реагують на ці блефи", – зауважив експерт.
Лише Велика Британія зараз заявила, що будь-який запуск ядерної боєголовки (або проти них, або проти України) автоматично запускає їхню ядерну реакцію – без консультації з НАТО, без будь-якого зволікання.
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