Однак не варто забувати, як побудована військова доктрина Росії. Про це в ефірі 24 каналу сказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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"Путін точно буде цим (запуском ракет – 24 канал) погрожувати. Він вже це робить доволі активно", – наголосив Краєв.

Перший аспект

За його словами, перший аспект полягає в тому, що для Росії тактична зброя є абсолютно адекватною частиною конвенційного збройного протистояння. Застосування тактичного рівня ядерних боєголовок для них не є переходом до ядерної війни.

"Сармат" – це все ж стратегічна зброя, трохи інший розряд. Загалом у них (росіян – 24 канал) набагато слабші кордони того, що є ядерною війною, а що – ні,

– пояснив експерт.

Другий аспект

Другий аспект полягає в тому, що в росіян є кілька рівнів застосування ядерної зброї. Це єдина країна у світі, в якої існує концепція обмеженої ядерної війни.

Велика Британія, США, навіть Китай (як нова ядерна потуга) розуміють, що будь-який перехід щодо ядерної зброї – це глобальний апокаліптичний конфлікт, з якого один варіант – знищення всього людства. В Росії існує абсолютно прописана чітка тактика обмежуваної ядерної війни, яка відбувається кілька етапів. Олександр Краєв Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Етапи обмежуваної ядерної війни Росії

Перший етап

Так звана ініціація – коли Росія просто показує, що вона готова застосувати відповідну зброю, підірвавши один (відносно слабкий) заряд десь у безлюдному місці.

Другий етап

Залякування – коли такий заряд підривають над умовно невеликим населеним пунктом або невеликим скупченням міст. Це роблять, аби показати, що не просто готові застосувати таку зброю, а чітко бити по об'єктах.

Третій етап

Удар по стратегічних цілях.

"Так чи інакше наразі росіяни поки блефують – агресивно і активно. Британці – єдині, хто адекватно реагують на ці блефи", – зауважив експерт.

Лише Велика Британія зараз заявила, що будь-який запуск ядерної боєголовки (або проти них, або проти України) автоматично запускає їхню ядерну реакцію – без консультації з НАТО, без будь-якого зволікання.

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