Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Он также отметил, что, по его мнению, путин сейчас будет пытаться имитировать эти "референдумы", затем за "присоединение" должна проголосовать дума.

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"А потом он будет звонить в Берлин и Вашингтон и будет пытаться торговаться", – считает Николай Давыдюк.

По его словам, в таком случае, путин уже будет выставлять ряд требований и говорить, что он хочет. "Это и будет момент торга, когда все готовое принесут на стол", – убежден политолог.

Именно при таких условиях, вероятно, он будет давить на Украину, чтобы мы сели за стол переговоров,

– считает специалист.

Николай Давыдюк добавляет, что нужно понять, что путин – закомплексованный недоросток, пытающийся реализовать себя, используя Украину.

По мнению политолога, проблема в том, что "сохранение лица путина" уже длится 8-й год и никто не знает, как его "сохранить". "Его просто нужно превратить в чучело и поместить в соседнюю комнату с лениным", – резюмирует он.

Детальнее о том, зачем путину псевдореферендумы: смотрите видео