Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він також зазначив, що на його думку, путін зараз буде намагатись імітувати ці "референдуми", потім за "приєднання" мала би проголовувати дума.

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"А вже потім він буде телефонувати у Берлін та Вашингтон та пробуватиме торгуватися", – вважає Микола Давидюк.

За його словами, в такому випадку, путін вже виставлятиме ряд вимог і казатиме, що він хоче. "Це і буде момент торгу, коли все готове принесуть на стіл", – переконаний політолог.

Саме за таких умов, ймовірно, він тиснутиме на Україну, аби ми сіли за стіл перемовин,

– вважає фахівець.

Микола Давилюк додає, що потрібно зрозуміти, що путін – закомплексований недоросток, який намагається реалізувати себе, використовуючи Україну.

На думку політолога, проблема у тому, що "збереження обличчя путіну" вже триває 8-й рік і ніхто не знає, як його "зберегти". "Його просто потрібно перетворити на опудало і помісити у сусідню кімнату із леніним", – резюмує він.

Детальніше про те, навіщо путіну псевдореферендуми: дивіться відео