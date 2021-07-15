Уже 22-й год на наши налоги мы содержим узурпировавшего власть недофюрера. Этот недофюрер на наши налоги пишет свой бред в стиле НедоМайнКампф-а об "истории" Украины и России, со сбивчивой нитью "мышебратья", и использует этот свой же бред для обоснования прошлых, текущих и будущих территориальных аннексий и агрессии против Украины.

На наши налоги этот недофюрер выкладывает этот свой бред на официальный сайт Кремля, который содержим тоже… мы. И этот недофюрер уже восьмой год, за наши налоги, терроризирует (в буквальном смысле этого слова) Украину и, собственно, Россию (Россию он, впрочем, терроризирует гораздо дольше).

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Содержание НедоМайнКампф-а этого недофюрера говорит о том, что автор – полностью сумасшедший кретин.

В нормальной жизни тихие сумасшедшие кретины могут жить дома; буйные и опасные для других людей сумасшедшие кретины обычно принудительно содержатся в соответствующих лечебницах.

По словам Рабиновича, Путин в буквальном смысле терроризирует Украину / Фото 24 канал

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Мы имеем здесь буйного сумасшедшего кретина, вооруженного всей мощью ВС РФ и ядерным оружием.

Весь остальной мир этого не осознает?

Але, объясните это всем! Этот буйный сумасшедший кретин реально опасен для всего мира.