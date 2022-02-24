Немцов был прав

Он – еб*нутый. Иного слова нет.

Читайте также Путлогитлер рождает Третью мировую войну

В Днепре относительно спокойно. После братского удара рано утром больше ничего не прилетало.

Путин – это Гитлер сегодня.

Второй грузинский вариант

К сожалению, мы оказались рядом с агрессором. На нас отрабатывают второй грузинский вариант – принуждение к "братству".

Я уже не знаю, на сколько десятилетий лезет между Москвой и Киевом пролитая негодяем кровь.

Думаю, мы этого никогда не забудем.

Обращение к россиянам

Если у вас есть друзья в России, настоящие друзья, рассказывайте им о происходящем. Нам требуется поддержка умных людей России. Нам нужны их голоса за Украину.

Каждый голос сейчас имеет значение. Каждое доброе слово. Каждая молитва, хоть я и атеист.

Важно Это будет концом Путина

Там есть честные и порядочные люди, готовые протянуть нам руку в часы испытаний.

Не паникуем. Не поддается фейкам. Стоим.

Зеленский сравнил россиян с нацистами – смотрите видео