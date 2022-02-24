Нємцов мав рацію

Він – еб*нутий. Іншого слова немає.

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У Дніпрі відносно спокійно. Після братського удару рано-вранці більше нічого не прилітало.

Путін – це Гітлер сьогодні.

Другий грузинський варіант

На жаль, ми опинилися поряд із агресором. На нас відпрацьовують другий грузинський варіант – примус до "братерства".

Я вже не знаю, на скільки десятиліть лізе між Москвою і Києвом пролита негідником кров.

Думаю, що ми цього ніколи не забудемо.

Звернення до росіян

Якщо у вас є друзі в Росії, справжні друзі, розповідайте їм про те, що відбувається. Нам потрібна підтримка розумних людей Росії. Нам потрібні їхні голоси за Україну.

Кожен голос зараз має значення. Кожне добре слово. Кожна молитва, хоч я і атеїст.

Важливо Це буде кінцем Путіна

Там є чесні та порядні люди, які готові простягнути нам руку в години випробувань.

Не панікуємо. Не піддається фейкам. Стоїмо.

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