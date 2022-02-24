Операція з приборкання вбивці

Що потрібно зробити. Путіна – оголосити військовим злочинцем, його оточення – також. Громадянам РФ – не видавати жодних віз. Росії оголосити тотальне ембарго, відключивши від SWIFT. У разі ядерної атаки на Україну – завдати ядерних ударів по ключових об'єктах/містах РФ.

Варте уваги В один із найтемніших часів історії народжується українська нація

Зараз російський багатонаціональний козлятник почне бекати про те, як він проти війни, як він ні до чого, і що "це весь світ загравав з Путлом", а не вони. Але це не світ напав на Україну. Це ви, російські терпили, любителі Путла, напали. Настав час здохнути. І так: х... вам, а не рай.



Путіна слід якомога швидше оголосити військовим злочинецем / Фото Getty Images

Загроза для світу

Настав час терміново створювати антипутінську коаліцію з боку ЄС та країн НАТО. Якщо не розгромити фашняву скотобазу просто зараз – вона відправить у ядерне пекло все людство. Час зрозуміти: Путін не жартує. Він розпочав Третю світову війну.

Путло-орки, вам борщові набори вже не актуальні. Запасайтесь похоронними: капці, віночки, ось це все.

Кілька днів Україна витримає, а потім у справу увійде антипутінська коаліція, і ритуальне приладдя вам дуже знадобиться.

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