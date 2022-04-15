Путин чешет кнопку Судного дня
15 апреля 2022 , 19:36Читати новину українською
Теперь понятно, к чему идет. Оказывается, пацаны еще не объявляли войну Украине.
Россия играет в недовойну
Это была "спецоперация", предварительные смертельные ласки маньяка. А вот теперь, после "нападения на наши территории" – типа объявят войну. И начнется "махач по-настоящему".
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У Путина заявили, что россия вроде еще даже не начинала войну с Украиной / Фото Getty Images
Бункерная п*п*ська бесится. И смешно, и страшно: такие рожи корчит! Можно было бы смеяться и прикалываться, но одна беда: много народу эта плешь в могиле закопает.
И вот стоит у зеркала этот, прости Господи, п*ськин сморчок и, почесывая кнопку Судного дня, спрашивает: "Тварь я плешивая или право имею?".
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