Путин чешет кнопку Судного дня

Теперь понятно, к чему идет. Оказывается, пацаны еще не объявляли войну Украине.

Россия играет в недовойну

Это была "спецоперация", предварительные смертельные ласки маньяка. А вот теперь, после "нападения на наши территории" – типа объявят войну. И начнется "махач по-настоящему".

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У Путина заявили, что россия вроде еще даже не начинала войну с Украиной / Фото Getty Images

Бункерная п*п*ська бесится. И смешно, и страшно: такие рожи корчит! Можно было бы смеяться и прикалываться, но одна беда: много народу эта плешь в могиле закопает.

И вот стоит у зеркала этот, прости Господи, п*ськин сморчок и, почесывая кнопку Судного дня, спрашивает: "Тварь я плешивая или право имею?".

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