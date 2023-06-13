Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента Украины – в эфире телемарафона заявил, что заявление Путина – "довольно красноречиво", информирует 24 Канал. Страна-террористка хочет уничтожать все.

Обратите внимание Впился на день России и финально упал в маразм: Путин придумал условие "окончания" войны в Украине

Сегодня было достаточно красноречивое заявление Путина. Он сказал, что они хотят создать "санитарную зону" в Украине. Это означает, что все, что они оккупировали в Украине, они будут уничтожать, включая Каховскую ГЭС,

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что оккупанты хотят бежать из Украины, проиграв войну. В то же время, перед этим уничтожить максимально все, что расположено на временно захваченных территориях Украины. В частности, говорится о территории Крыма.

Детали преступного заявления Путина

Во время шабаша с так называемыми "военкорами" Путин пожаловался из-за якобы "атаки беспилотниками". Бункерный дед заявил: если Россию продолжат обстреливать, в Украине могут создать так называемую "санитарную зону". О чем бы там ни фантазировал бункерный дед, его маразматические планы не воплотятся в жизнь. Российские оккупанты понесут в Украине колоссальные потери. У россиян нет никакого будущего на временно оккупированных территориях Украины.