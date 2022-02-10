Об этом в эфире 24 канала рассказал российский журналист Игорь Яковенко. По его словам, обещания состоялись как раз во время встречи Владимира Путина с Эммануэлем Макроном.

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Яковенко: его за язык никто не тянул

Журналист отметил, что это действительно беспрецедентные по масштабу учения. По идее Путин должен вывести все войска из Беларуси и вернуть их на место дислокации 20 февраля, когда завершатся учения.

Думаю, что 20 – 21 февраля будет как раз тот момент, когда многое прояснится – соблюдает ли Путин хоть какие-то обязательства. Его за язык никто не тянул. Он действительно пообещал Макрону забрать из Беларуси все войска. Игорь Яковенко Российский журналист

Яковенко отметил, что в случае того, если глава Кремля не сдержит обещания значит с ним вообще не о чем разговаривать окончательно. "Здесь тонкая грань, которая отделяет блеф", – добавил он.

Журналист из России прокомментировал обещания Путина: смотрите видео

Российско-белорусские учения: кратко