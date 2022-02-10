Про це в ефірі 24 каналу розповів російський журналіст Ігор Яковенко. За його словами, обіцянки відбулись якраз під час зустрічі Володимира Путіна з Еммануелем Макроном.
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Яковенко: Його за язик ніхто не тягнув
Журналіст підкреслив, що це дійсно безпрецедентні за масштабом навчання. По ідеї Путін має вивести всі війська з Білорусі й повернути їх на місце дислокації 20 лютого, коли завершаться навчання.
Думаю, що 20 – 21 лютого буде якраз той момент, коли багато що проясниться – чи дотримується Путін хоч якісь зобов'язання. Його за язик ніхто не тягнув. Він дійсно пообіцяв Макрону забрати з Білорусі все військо.
Яковенко зауважив, що у разі того, якщо очільник Кремля не дотримається обіцянки значить із ним узагалі немає про що розмовляти остаточно. "Тут тонка межа, яка відділяє блеф", – додав він.
Журналіст із Росії прокоментував обіцянки Путіна: дивіться відео
Російсько-білоруські навчання: коротко
- У Білорусі стартували спільні військові навчання з Росією. Вони називаються "Союзна рішучість-2022".
- Маневри російських та білоруських військових відбуваються на фоні ескалації навколо України. Вони одночасно відбуваються на декількох білоруських полігонах.
- У Кремлі запевнили, що російські війська залишать Білорусь після завершення навчань. Раніше ж Путін пообіцяв президенту Франції вивести з Білорусі 30 тисяч військових, яких залучили до "Союзної рішучості-2022".